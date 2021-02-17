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Буффон став найкращим голкіпером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії

У топ-3 також увійшли Ікер Касільяс і Петр Чех.

Фото: iffhs.de
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оприлюднила свій рейтинг найкращих голкіперів світу у XXI столітті.

Рейтинг очолив воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Далі розташувалися Ікер Касільяс і Петр Чех, котрі вже завершили кар'єру.

У топ-20 найбільше представників Іспанії та Німеччини - по 4. Бразилія представлена трьома голкіперами, а Франція - двома. Ряд країн делегували по одному воротарю.

Додамо, Буффона було визнано найкращим голкіпером в історії футболу за версією La Gazzetta dello Sport.

Топ-20 воротарів XXI століття:

  1. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія) - 330 балів
  2. Ікер Касільяс (Іспанія) - 244
  3. 3. Петр Чех (Чехія) - 218
  4. Мануель Ноєр ("Баварія", Німеччина) - 183
  5. Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) - 130
  6. Віктор Вальдес (Іспанія) - 113
  7. Уго Льоріс ("Тоттенгем", Франція) - 106
  8. Едвін ван дер Сар (Нідерланди) - 105
  9. Олівер Кан (Німеччина) - 99
  10. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93
  11. Діда (Бразилія) - 90
  12. Ян Хмара ("Атлетіко", Словенія) - 85
  13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Німеччина) - 78
  14. Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 75
  15. Єнс Леманн (Німеччина) - 72
  16. Роберто Аббондансьєрі (Аргентина) - 68
  17. Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія) - 64
  18. Жуліо Сезар (Бразилія) - 63
  19. Фаб'єн Бартез (Франція) - 55
  20. Хосе Рейна ("Лаціо", Іспанія) - 54.
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