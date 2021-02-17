Буффон став найкращим голкіпером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії

У топ-3 також увійшли Ікер Касільяс і Петр Чех.

Фото: iffhs.de

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оприлюднила свій рейтинг найкращих голкіперів світу у XXI столітті.

Рейтинг очолив воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Далі розташувалися Ікер Касільяс і Петр Чех, котрі вже завершили кар'єру.

У топ-20 найбільше представників Іспанії та Німеччини - по 4. Бразилія представлена трьома голкіперами, а Франція - двома. Ряд країн делегували по одному воротарю.

Додамо, Буффона було визнано найкращим голкіпером в історії футболу за версією La Gazzetta dello Sport.

Топ-20 воротарів XXI століття: