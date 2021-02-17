Буффон став найкращим голкіпером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії

Рейтинг очолив воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Далі розташувалися Ікер Касільяс і Петр Чех, котрі вже завершили кар'єру.
У топ-20 найбільше представників Іспанії та Німеччини - по 4. Бразилія представлена трьома голкіперами, а Франція - двома. Ряд країн делегували по одному воротарю.
Додамо, Буффона було визнано найкращим голкіпером в історії футболу за версією La Gazzetta dello Sport.
Топ-20 воротарів XXI століття:
- Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія) - 330 балів
- Ікер Касільяс (Іспанія) - 244
- 3. Петр Чех (Чехія) - 218
- Мануель Ноєр ("Баварія", Німеччина) - 183
- Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) - 130
- Віктор Вальдес (Іспанія) - 113
- Уго Льоріс ("Тоттенгем", Франція) - 106
- Едвін ван дер Сар (Нідерланди) - 105
- Олівер Кан (Німеччина) - 99
- Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93
- Діда (Бразилія) - 90
- Ян Хмара ("Атлетіко", Словенія) - 85
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Німеччина) - 78
- Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 75
- Єнс Леманн (Німеччина) - 72
- Роберто Аббондансьєрі (Аргентина) - 68
- Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія) - 64
- Жуліо Сезар (Бразилія) - 63
- Фаб'єн Бартез (Франція) - 55
- Хосе Рейна ("Лаціо", Іспанія) - 54.