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Напередодні матчу з "Динамо" весь тренерський штаб "Брюгге" і ряд футболістів заразилися коронавірусом

Матч 18 лютого - під питанням.

Напередодні матчу з "Динамо" весь тренерський штаб "Брюгге" і ряд футболістів заразилися коронавірусом
Фото: ЕРА/UPG

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" клуб "Брюгге" пройшов обов'язкову процедуру тестування на COVID-19.

Результати були невтішними: весь тренерський штаб бельгійців на чолі з Філіпом Клеманом виявився в числі заражених, повідомляє пресслужба Zwart-Blauw.

Також позитивні тести були виявлені і у гравців Стефано Денсвіла, Матея Мітровіча і у провідного півзахисника Ганса Ванаку.

"Брюгге" підтверджує, що всі гравці і співробітники з позитивними результатами тестів перебувають на карантині в Бельгії. До Київа вирушать Рік Де Міл і його помічник Тім Смолдерс, які тренують другу команду.

Раніше повідомлялося, що проведення матчу в Київі знаходиться під питанням через суворих погодних умов, які синоптики прогнозують 18 лютого.

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