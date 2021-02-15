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Матч Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" опинився під загрозою зриву через морози

У вечір поєдинку синоптики обіцяють морозну погоду.

Матч Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" опинився під загрозою зриву через морози
"Динамо"
Фото: ФК "Динамо"

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге", запланований на найближчий четвер, опинився під загрозою зриву через сильні морози в Києві, повідомляє voetbal24.be.

18 лютого синоптики обіцяють -7 градусів удень, а в ніч проти 19-го і до -20 градусів.

Згідно з правилами УЄФА, при температурі, нижчій за 15 градусів морозу, клуб має право відмовитися від матчу.

Повідомляють, що рішення ухвалять у день гри під час наради клубів і делегата УЄФА.

Додамо, що матч пройде без глядачів. Початок поєдинку о 19:55.

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