Матч Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" опинився під загрозою зриву через морози

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге", запланований на найближчий четвер, опинився під загрозою зриву через сильні морози в Києві, повідомляє voetbal24.be.

18 лютого синоптики обіцяють -7 градусів удень, а в ніч проти 19-го і до -20 градусів.

Згідно з правилами УЄФА, при температурі, нижчій за 15 градусів морозу, клуб має право відмовитися від матчу.

Повідомляють, що рішення ухвалять у день гри під час наради клубів і делегата УЄФА.

Додамо, що матч пройде без глядачів. Початок поєдинку о 19:55.