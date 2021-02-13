На хардових кортах "Мельбурн Парку" проходить 109-й розіграш Australian Open.
Єдина українська представниця, яка залишилася на турнірі в одиночному розряді Еліна Світоліна (№5 WTA) обіграла в третьому раунді представницю Казахстану Юлію Путінцеву (№28 WTA) - 6:4, 6:0.
Матч тривав 1 годину і 24 хвилини.
Додамо, що Еліна виграла 9 останніх геймів поспіль.
За право вийти до чвертьфіналу турніру перша ракетка України посперечається з американкою Джессікою Пегулою (№61 WTA), яка без проблем обіграла француженку Христину Младеновіч - 6:2, 6:1.