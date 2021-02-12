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Гравець "Палмейраса" розсмішив публіку під час виконання пенальті в матчі за "бронзу" Клубного чемпіонату світу ФІФА

В основний і додатковий час командам не вдалося розпечатати ворота, а за підсумками пенальті перемогу здобув каїрський клуб - 3:2.

Гравець "Палмейраса" розсмішив публіку під час виконання пенальті в матчі за "бронзу" Клубного чемпіонату світу ФІФА
Фото: ФИФА

Напередодні в Катарі завершився черговий розіграш Клубного чемпіонату світу, переможцем якого вкотре став представник європейського футболу - "Баварія".

У матчі за третє місце зустрілися єгипетський "Аль-Ахлі" і бразильський "Палмейрас". В основний і додатковий час командам не вдалося розпечатати ворота, а за підсумками пенальті перемогу здобув каїрський клуб - 3:2.

Зазначимо, що бразильцям не пішло з першого удару. Вінгер "Палмейраса" Роніелсон да Сілва Барбоза, більш відомий як Роні, дуже серйозно підійшов до пробиття свого 11-метрового. Але домашня заготовка абсолютно не збентежила голкіпера "Аль-Ахлі" Ахмеда ель-Шенаві, який легко відбив удар бразильця.

Додамо, що свій післяматчевий удар з "точки" не реалізував і ексгравець "Шахтаря" Луїс Адріану.

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