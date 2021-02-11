На чемпіонатах світу з ковзанярського спорту замість гімну Росії буде звучати "Перший концерт" Чайковського

З дозволу Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) при нагородженні російських спортсменів на чемпіонатах світу з ковзанярського спорту та шорт-треку замість національного гімну лунатиме фрагмент з "Першого концерту" Петра Чайковського, повідомляє championat.com.

Відзначається, що росіяни самі вибирали музичну тему.

"Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородження наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з "Першого концерту" Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив", - наводить слова виконавчого директора Спілки ковзанярів Росії Варвари Баришевої видання.

Нагадаємо, що на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх через санкції CAS російські спортсмени не можуть виступати під національним прапором, використовувати гімн і іншу національну символіку.

Чемпіонати світу з ковзанярського спорту та шорт-треку пройдуть в Нідерландах в лютому і березні.