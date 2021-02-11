"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
ГоловнаСпорт

Чинна чемпіонка Australian Open зачохлила ракетку вже у другому раунді

Софія Кенін сенсаційно програла Кайї Канепі.

Чинна чемпіонка Australian Open зачохлила ракетку вже у другому раунді
Софія Кенін
Фото: EPA/UPG

У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу торішня чемпіонка турніру американка Софія Кенін (№4 WTA) зазнала несподіваної поразки від другої ракетки Естонії Кайї Канепі (№65 WTA).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою Канепі в двох сетах - 6:3, 6:2.

У наступному матчі Канепі зіграє проти Донни Векич, яка в другому раунді в двох сетах обіграла Надю Подороску.

Додамо, що сьогодні свій матч другого кола зіграє Еліна Світоліна. Суперницею першої ракетки України буде американка Корі Гауфф.

Highlights зустрічи Кенін - Канепі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також