У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу торішня чемпіонка турніру американка Софія Кенін (№4 WTA) зазнала несподіваної поразки від другої ракетки Естонії Кайї Канепі (№65 WTA).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою Канепі в двох сетах - 6:3, 6:2.

У наступному матчі Канепі зіграє проти Донни Векич, яка в другому раунді в двох сетах обіграла Надю Подороску.

Додамо, що сьогодні свій матч другого кола зіграє Еліна Світоліна. Суперницею першої ракетки України буде американка Корі Гауфф.

Highlights зустрічи Кенін - Канепі.