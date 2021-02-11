Фото: Opta Graphics Хосеп Гвардіола

В Суонсі місцевий однойменний клуб приймав беззастережного лідера Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

Мало хто плекав ілюзій щодо переможця цього протистояння. Так і вийшло - підопічні Хосепа Гвардіоли здобули комфортну перемогу - 3:1.

Цей поєдинок став 15-м поспіль переможним для "містян" у всіх турнірах. Тим самим, вони побили "вічний" рекорд "Престона", встановлений ще в 1892 році і повторений "Арсеналом" в XX столітті.

15 - Manchester City's current run of 15 consecutive wins in all competitions is the longest in English football history by a top-flight side. Ruthless. pic.twitter.com/hx7TiE4Ksg — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2021

"МанСіті" може ще вище підняти рекордну планку вже 13 лютого, коли зустрінеться з "Тоттенгемом" в рамках 24-го туру АПЛ.

Додамо, що Олександр Зінченко не взяв участь в кубковому матчі.

Огляд матчу "Суонсі" - "Манчестер Сіті".