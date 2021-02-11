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"Манчестер Сіті" побив рекорд вищого англійського дивізіону 129-річної давності

"Містяни" вийшли в чвертьфінал Кубку Англії.

Хосеп Гвардіола
Фото: Opta Graphics
Хосеп Гвардіола

В Суонсі місцевий однойменний клуб приймав беззастережного лідера Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

Мало хто плекав ілюзій щодо переможця цього протистояння. Так і вийшло - підопічні Хосепа Гвардіоли здобули комфортну перемогу - 3:1.

Цей поєдинок став 15-м поспіль переможним для "містян" у всіх турнірах. Тим самим, вони побили "вічний" рекорд "Престона", встановлений ще в 1892 році і повторений "Арсеналом" в XX столітті.

"МанСіті" може ще вище підняти рекордну планку вже 13 лютого, коли зустрінеться з "Тоттенгемом" в рамках 24-го туру АПЛ.

Додамо, що Олександр Зінченко не взяв участь в кубковому матчі.

Огляд матчу "Суонсі" - "Манчестер Сіті".

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