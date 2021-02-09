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Яя Туре повернувся у чемпіонат України

Правда, в ролі тренера.

Яя Туре повернувся у чемпіонат України
Яя Туре
Фото: EPA/UPG

Відомий футбольний агент, колишній віце-президент "Таврії" Дмитро Селюк повідомив, що екс-футболіст "Барселони" і "Манчестера Сіті" Яя Туре прибув до Києва і вже приступив до роботи в якості помічника головного тренера донецького "Олімпіка".

"Яя Туре прилетів до Києва і вже провів тренування. Приступив до тренерським обов'язкам. Він зараз дивиться всі і вникає", - заявив в інтерв'ю Sport24 Селюк.

Нагадаємо, Туре не з чуток знайомий з чемпіонатом України. 37-річний івуарієць з 2003 по 2005 рік захищав кольори донецького "Металурга", за який провів 33 матчі у всіх турнірах і забив 3 голи.

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