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Капітану "Реала" Рамосу прооперували коліно

Серхіо отримав травму меніска.

Капітану "Реала" Рамосу прооперували коліно
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан повідомив про те, що капітан "бланкос" Серхіо Рамос переніс операцію на меніску лівого коліна.

34-річний іспанець отримав травму в півфінальному матчі Суперкубка Іспанії проти "Атлетіка" (1:2). Терміни відновлення Рамоса можуть скласти шість-сім тижнів.

"Операція Серхіо пройшла успішно. Він у гарному настрої і хоче повернутися на поле якомога раніше. Розклад божевільний. Серхіо довелося оперуватися, він більше не міг терпіти", - цитує Зідана BeSoccer.

Таким чином, Серхіо не допоможе "Реалу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аталанти".

Нагадаємо, що контракт Рамоса з клубом закінчується влітку поточного року. Футболіст відмовляється від продовження договору на тих умовах, які пропонує йому "Реал".

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