Названо найкращого футболіста десятиліття в Європі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті опублікувала рейтинг кращих європейських футболістів за період з 2011 по 2020 рік.

Найкращим гравцем другої декади XXI століття названо форварда туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Друге місце зайняв захисник мадридського "Реала" і збірної Іспанії Серхіо Рамос. А топ-3 замкнув голкіпер мюнхенської "Баварії" і національної команди Німеччини Мануель Ноєр.

Аналогічну нагороду серед південноамериканських гравців отримає форвард "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

На другому місці розташувався його колишній партнер по "Барсі", а зараз гравець ПСЖ бразилець Неймар. На третьому місці - ще один бразилець і ексгравець "Барселони" Дані Алвес, який захищає кольори "Сан-Паулу".