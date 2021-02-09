Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов
Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
ГоловнаСпорт

Матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Боруссія" М. - "Манчестер Сіті" відбудеться на нейтральному полі

Це вже третій матч, який УЄФА переніс на нейтральну площадку.

Матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Боруссія" М. - "Манчестер Сіті" відбудеться на нейтральному полі
Фото: Finance Football

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" М. - "Манчестер Сіті" відбудеться в Будапешті, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Перенесення пов'язаний з коронавірусними обмеженнями у Німеччині. Спочатку зустріч повинна була відбутися в Менхенгладбасі 24 лютого, проте через поширення нового штаму коронавіруса влада країни закрила авіасполучення з Великобританією.

Дата проведення і час початку матчу залишаються незмінними.

Додамо, що в Будапешті також відбудеться поєдинок тієї ж стадії турніру між РБ "Лейпциг" і "Ліверпулем". Причина, по якій поєдинок перенесли на нейтральне поле, та ж - у

ряд Німеччини не надав спеціального дозволу для проведення цього матчу. 

Крім того, за інформацією Gazeta Sportulor матч між "Атлетіко" і "Челсі" пройде в Бухаресті. Незабаром очікується офіційне підтвердження від УЄФА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також