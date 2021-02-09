Матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Боруссія" М. - "Манчестер Сіті" відбудеться на нейтральному полі

Це вже третій матч, який УЄФА переніс на нейтральну площадку.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" М. - "Манчестер Сіті" відбудеться в Будапешті, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Перенесення пов'язаний з коронавірусними обмеженнями у Німеччині. Спочатку зустріч повинна була відбутися в Менхенгладбасі 24 лютого, проте через поширення нового штаму коронавіруса влада країни закрила авіасполучення з Великобританією.

Дата проведення і час початку матчу залишаються незмінними.

Додамо, що в Будапешті також відбудеться поєдинок тієї ж стадії турніру між РБ "Лейпциг" і "Ліверпулем". Причина, по якій поєдинок перенесли на нейтральне поле, та ж - у

ряд Німеччини не надав спеціального дозволу для проведення цього матчу.

Крім того, за інформацією Gazeta Sportulor матч між "Атлетіко" і "Челсі" пройде в Бухаресті. Незабаром очікується офіційне підтвердження від УЄФА.