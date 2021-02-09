Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов
Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У світі зафіксували понад 107 млн випадків COVID-19

Більш ніж мільйон випадків ковіду зареєстровано у 21 країні світу.

У світі зафіксували понад 107 млн випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 9 лютого у світі зафіксували понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Так, загалом виявлено 107 007 830 випадків COVID-19, одужали 78 867 744 осіб. Від ускладнень хвороби померли 2 336 339 людей.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світі залишаються США (понад 27,7 млн випадків хвороби, понад 476,4 тис. смертей), Індія (відповідно 10,8 млн і 155 тис.) та Бразилія (9,5 млн і 232,2 тис.).

Майже по 4 млн випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Росії та Британії, понад 3,3 млн - у Франції.

Загалом більш ніж мільйон випадків ковіду зареєстровано у 21 країні світу, серед яких і Україна.

Напередодні очільник українського МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин.

За його словами, держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також