У світі зафіксували понад 107 млн випадків COVID-19

Більш ніж мільйон випадків ковіду зареєстровано у 21 країні світу.

Станом на ранок 9 лютого у світі зафіксували понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Так, загалом виявлено 107 007 830 випадків COVID-19, одужали 78 867 744 осіб. Від ускладнень хвороби померли 2 336 339 людей.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світі залишаються США (понад 27,7 млн випадків хвороби, понад 476,4 тис. смертей), Індія (відповідно 10,8 млн і 155 тис.) та Бразилія (9,5 млн і 232,2 тис.).

Майже по 4 млн випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Росії та Британії, понад 3,3 млн - у Франції.

Загалом більш ніж мільйон випадків ковіду зареєстровано у 21 країні світу, серед яких і Україна.

Напередодні очільник українського МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин.

За його словами, держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.