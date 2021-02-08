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Кабінет міністрів від COVID-19 зможуть вакцинувати на другому етапі навіть без змін дорожньої карти щеплень, - Ляшко

Раніше Степанов говорив, що президента і міністрів можть щепити позачергово. 

Кабінет міністрів від COVID-19 зможуть вакцинувати на другому етапі навіть без змін дорожньої карти щеплень, - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Українські міністри та президент зможуть вакцинуватися від коронавірусу на другому етапі щеплень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у межах форуму "Україна 30. Коронавірус: виликик і відповіді", пише "Інтерфакс-Україна"

Ляшко також повідомив, що за достатньої кількості вакцин Україна може одночасно розпочати декілька етапів вакцинації, а не робити це послідовно після закінчення першого. Другий етап, за словами Ляшка, передбачає щеплення осіб, які виконують критичні для держави функції, а це і члени уряду також: "Прем'єр-міністр та міністри зможуть спокійно вакцинуватися, навіть без змін дорожньої карти".

Головний санітарний лікар додав, що це поширена практика для багатьох країн, коли лідери одними з перших щепляться і закликають населення долучатися до них. 

Нагадаємо, що Шмигаль після повідомлення у ЗМІ про те, що в Україні нібито підпільно завезли вакцину для щеплення "топів" сказав, що сам буде вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки. 

Однак уже 2 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що вакцинуватиметься на другому етапі разом з військовими як верховний головнокомандувач. 

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