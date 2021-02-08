​В Закарпатській області почали закінчуватися місця для хворих на ковід

В Закарпатській області почали закінчуватися місця для пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

На сайті ОДА повідомляється, що загалом в регіоні зайнято понад 50% ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19.

В окремих громадах (Виноградів, Берегове, Рахів) зайнято 100% ліжок в інтенсивних терапіях, а в Рахові не залишилось вільних ліжок з підведеним киснем.

"При такій динаміці медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані. Це при тому, що лікарі і персонал медичних закладів, лабораторних центрів й так працюють у небезпечних умовах з підвищеним ризиком", - заявив керівник ОДА Андрій Полосков.

За останній тиждень (29 січня – 4 лютого) на Закарпатті захворіли 1317 людей, а одужали тільки 547.

"Позитивна динаміка грудня-початку січня зруйнована (коли одужавших було значно більше, ніж тих, хто захворів), і перетворена на негативну (коли хворих стало значно більше, ніж тих, хто одужав). [...] 6, 7, 8 померлих людей щодня. У січні було значно менше. Ці цифри, ця біда – наслідок масових новорічно-різдвяних святкувань, багатолюдних весіль й інших заходів, байдуже і нехлюйське ставлення до обмежувальних норм", - сказав Полосков.

За словами керівника області, в регіоні фіксують випадки, коли діти з родин, де є хворі на коронавірус чи самоізоляції, ходять до школи і садочків. Також він попередив про недопустимість масових святкувань і релігійних заходів з порушенням обмежувальних норм.

Нагадаємо, що в Закарпатській області всього сімнадцять лікарень для пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Складна ситуація з місцями в лікарнях останнім часом склалася також в Івано-Франківській області.