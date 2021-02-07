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У світі ковідом перехворіли вже 78 086 363 людей

Станом на 7 лютого кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 106 432 586.

У світі ковідом перехворіли вже 78 086 363 людей
Фото: terminovo.te.ua

Станом на 7 лютого 2021 року кількість зареєстрованих випадків ковіду становить 106 432 586.

Про це йдеться на порталі worldometers.info.

Померло 2 322 097, одужало 78 086 363 людей.

Зараз ковідом хворіє 25 878 803 людей, 104 381 з них (0.4%) – у важкому стані.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Росія та Великобританія. Там відповідно зареєстровано 27 522 479, 10 828 604, 9 497 795, 3 967 281 і 3 929 835 випадків ковіду.

Україна стабільно перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому у Європі.

Нагадаємо, Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти ковіду.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Окрім того, Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

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