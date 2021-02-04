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Декілька країн ЄС погодилися продати Україні вакцини від COVID-19, - Стефанішина

Мова йде про понад 13 країн ЄС.

Декілька країн ЄС погодилися продати Україні вакцини від COVID-19, - Стефанішина
Фото: pravo.ua

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Про це вона розповіла у інтерв’ю TSN.ua.

Віцепрем’єрка зазначила, що на сьогодні уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.

"Є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин", - сказала Стефанішина.

За її словами, мова йде про понад 13 країн ЄС.

"Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - повідомила Стефанішина.

Назвати відповідні країни вона відмовилася, пославшись на конфіденційний характер цієї інформації.

Нагадаємо, що вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 почнуть надходити в Україну в рамках механізму COVAX уже в лютому поточного року.

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