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У п'яти областях збільшується кількість нових випадків ковіду, - НАН

Це може бути викликане недотримуванням карантинних обмеженнями в курортних та гірськолижних регіонах, а также - появою нових мутацій вірусу.

У п'яти областях збільшується кількість нових випадків ковіду, - НАН
Фото: EPA/UPG

З 26 січня по 1 лютого 2021 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях зафіксовано збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Національної академії наук України.

Загалом по країні кількість нових випадків захворювання і летальних випадків продовжує знижуватися, хоча темпи скорочення значно сповільнилися.

"Кількість нових госпіталізацій стабілізувалась, але в деяких регіонах (Івано-Франківська, Закарпатська обл.) відбувається суттєве зростання. Слід також звернути увагу на збільшення летальності серед нових виявлених випадків і нових госпіталізацій. Протягом перших тижнів нового року летальність склала більше 2% серед нових виявлень. Таке збільшення відбулось через значне недовиялення нових інфікованих із легким перебігом хвороби у святковий період. Очікується, що летальність знизиться в майбутньому через збільшення відносного обсягу тестування", - повідомили у  НАН.

Також зазначається, що частка позитивних тестів продовжує повільно, але стабільно зменшуватися. За кількістю позитивних тестів вона складає близько 20%, а за кількістю нових виявлень – близько 18%.

"В цілому в Україні картина перестала бути однорідною, в більшості регіонів триває стабільне загасання (захворюваності, - ред.). Оскільки до кінця не зрозумілі причини збільшення кількості випадків в західних регіонах, то складно передбачити подальший розвиток ситуації. Зростання може бути викликане недотримуванням карантинних обмеженнями в курортних та гірськолижних регіонах, а также може бути викликане появою нових мутацій вірусу і сприятливими для нього погодними умовами", -  йдеться у повідомленні.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що захворюваність на коронавірус в Україні з грудня знизилася утричі. За минулий тиждень виявили 21,1 тис. нових випадків, а за перший тиждень грудня - 89,3. Про це пише "Дзеркало тижня"

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2394 нові випадки ковіду, 11 457 осіб одужали.

З 25 січня, після того як закінчився термін так званого локдауну - жорстких карантинних заходів, в Україні діють каратинні обмеження "помаранчевої" зони. Прем'єр Денис Шмигаль на нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив про можливість послаблення карантину в окремих регіонах.

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