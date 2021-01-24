Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів

На території країни все ще заборонено перебувати в громадських місцях без документів про особу.

З 25 січня в Україні припиняється дія локдауну, введенного з 8 січня. Тепер вся країна повертається до обмежень так званої помаранчевої зони.

Знову працюватимуть торгові центри, зали в закладах громадського харчування, побутові магазини, маркети одягу, взуття, музеї, театри, кінотеатри. Учні випускних класів повертаються до змішаної форми навчання, а у регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Якими будуть правила карантину

Згідно з повідомленням на сторінці в Facebook голови уряду Дениса Шмигаля, з 25 січня все ще заборонено перебувати у публічних місцях і на вулиці без документів про особу.

Також заборонена планова госпіталізація (крім паліативної допомоги, пологів, післяпологової допомоги, лікуванні онкологічних захворювань, третинної допомоги та невідкладної допомоги).

У закладах освіти заборонено проведення масових заходів за участі учнів більш ніж однієї групи чи класу та з глядачами.

У розважальних закладах, кафе і ресторанах під забороною банкети, святкові заходи та публічні події. Також не можна розміщувати більше ніж четверо дорослих за одним столиком. Заклади можуть працювати до 23 години, але розплатитися відвідувачі повинні до 22.

Заборонено приймання відвідувачів у музеях і галереях, якщо в залі присутні більше однієї особи на 10 метрів квадратних.

Не можна проводити масові культурні, спортивні заходи, у яких бере участь більш ніж 20 осіб та за неможливості недотримання дистанції у 1,5 м між учасниками.

Кінотеатри та театри можуть працювати із заповненістю до 50% місць.

Спортзали і фітнес-центри можуть працювати за умови одночасного перебування не більш ніж однієї людини на 20 квадратних метрів.

Заборонено перевезення пасажирів у громадському транспорті в кількості більшій, ніж число місць для сидіння. Усі пасажири і водій повинні носити маски чи респіратори, що закривають і ніс, і рот. Це стосується не тільки транспорту, а й решти публічних місць.

Під забороною проведення дискотек та робота нічних клубів.

Фото: Денис Шмигаль

Заборонена робота всіх закладів, де немає розмітки про дистанію в 1,5 метри і працівники якої незабезпечені масками чи респіраторами.

Релігійні заходи можуть проводитися за умови присутності не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, на відкритому повітрі можна проводити з дистанцією у 1,5 м.

А от із закладів розміщення можуть працювати тільки готелі та санаторії (не хостели).

Нагадаємо, що у листопаді за введення локдауну висловилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Останній висловлювався на підтримку жорсткого карантину на новорічні свята. Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.

Власне рішення про локдаун уряд ухвалив на початку грудня. Обмеження вирішили вводити не такими жорсткими, як навесні – дозволили працювати громадському транспорту та салонам краси (за умови попереднього запису).

Також Кабмін до березня продовжив режим надзвичайної ситуації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення жорстких карантинних обмежень у січні себе виправдало. "Ми досягли серйозної стабілізації. Ми вважаємо, що досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину - нам вдалося на початкових стадіях збити хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно могла розпочатися після новорічних свят", - зазначив він.