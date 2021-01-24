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Британці знімуть серіал про Бориса Джонсона та першу хвилю пандемії ковіду

Шоу розкаже про те, як прем'єр-міністр “вів країну у ці безпрецедентні часи”.

Британці знімуть серіал про Бориса Джонсона та першу хвилю пандемії ковіду
Борис Джонсон
Фото: bbc.com

У Великобританії телекомпанія Sky зніме 5-серійний драматичний серіал "Цей величний острів" ("This Sceptred Isle") про реакцію британського уряду на першу хвилю пандемії ковіду у 2020 році.

Про це пише variety.com.

Режисером проєкту є Майкл Вінтерботтом.

"Перша хвиля пандемії коронавірусу запам'ятається назавжди. Час, коли країна об'єдналася, щоб боротися з невидимим ворогом. Ми зібрали правдиві історії – від історії Бориса Джонсона на Даунінг стріт, 10 (приміщення британського уряду) до працівників “на передовій” у всій країні – хроніки намагань вчених, лікарів, працівників будинків для літніх та політиків захистити нас від вірусу”, – сказав він.

Шоу обіцяє розповісти про найбільш катастрофічні події, які випало пережити Сполученому Королівству, і про те, як прем'єр-міністр “вів країну у ці безпрецедентні часи”.

Також серіал сконцентрується на наслідках вірусу і тому, як британські медики боролися з пандемією.

Він буде заснований на свідченнях очевидців – членів уряду, представників Міністерства охорони здоров'я, Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE), а також медичних установ.

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона зіграє популярний британський актор, режисер, сценарист і продюсер Кеннет Брана.

Серіал вийде на малі екрани восени 2022 року.

Нагадаємо, Борис Джонсон перехворів коронавірусом навесні 2020 року.

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