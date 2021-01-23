"Атлантида" Валентина Васяновича вийшла в американський прокат

Фільм українського режисера Валентина Васяновича "Атлантида" 22 січня вийшов у прокат у США.

Як повідомляється на офіційній сторінці стрічки у фейсбуці, прем’єра відбулася у незалежному кінотеатрі в Нью-Йорку Metrograph.

"Атлантида" - це артхаусна кінострічка, у якій узяли участь лише непрофесійні актори: ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ та судмедексперти. Це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією і повернення окупованого Донбасу до складу України.

Світова прем’єра "Атлантиди" відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції "Горизонти", де картина здобула нагороду за найкращий фільм.

Українська онлайн-прем’єра стрічки відбулася 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю. На великому екрані її можна було подивитись на Київському тижні критики в кінці жовтня. У широкий прокат "Атлантида" вийшла 5 листопада.

Події фільму Валентина Васяновича розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Фільм показали на понад 50-ти фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі. Стрічку придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, "Атлантида" увійшла у довгий список Премії Європейської кіноакадемії.

Цьогоріч стрічка представлятиме Україну у відборі в номінанти на "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.