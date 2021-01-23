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Судові слухання у справі імпічменту Трампа розпочнуться після 8 лютого, – Чак Шумер

“Виступи сторін стартуватимуть в один із днів тижня, який починається 8 лютого”.

Судові слухання у справі імпічменту Трампа розпочнуться після 8 лютого, – Чак Шумер
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.

Про це заявив лідер сенатської більшості Сенату США Чак Шумер, пише Укрінформ з посиланням на кореспондента.

“І менеджери з імпічменту Палати представників, і захисники матимуть час для складання своїх юридичних аргументів, як це було під час попередніх судових процесів”, – пояснив сенатор.

Він зауважив, що “виступи сторін стартуватимуть в один із днів тижня, який починається 8 лютого”.

Нагадаємо, Палата представників США, яку контролюють демократи, в понеділок, 25 січня, представить в Сенат обвинувальний акт щодо імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Повноваження відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат.

Оголошення імпічменту позбавить Трампа президентських пільг, які гарантує йому американське законодавство після уходу з посади.

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