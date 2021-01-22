Подання про імпічмент Трампа передадуть до Сенату у понеділок

Палата представників США, яку контролюють демократи, в понеділок, 25 січня, представить в Сенат обвинувальний акт щодо імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер, який змістив Мітча Макконнелла з поста лідера палати після перемоги демократів на виборах в Джорджії в цьому місяці, оголосив про це рішення в залі Сенату в п'ятницю.

Шумер не сказав, коли почнеться другий процес щодо імпічменту Трампа.

"Палата представить в Сенат статтю про імпічмент. Сенат проведе судовий розгляд у справі про імпічмент Дональда Трампа. Це буде справедливий судовий розгляд", - сказав Шумер.

Раніше Мітч Макконнелл попросив Палату представників відкласти подання обвинувачень до наступного четверга і закликав Шумера відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати Трампу більше часу для підготовки захисту.

Правила Сенату передбачають початок процесу імпічменту о 13:00 наступного дня після того, як статті про імпічмент були доставлені в верхню законодавчу палату Конгресу, крім неділі.

Нагадаємо, 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Повноваження відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат.

Оголошення імпічменту позбавить Трампа президентських пільг, які гарантує йому американське законодавство після уходу з посади.