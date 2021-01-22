МОЗ: у "червону" зону по ковіду увійшли усі країни-сусіди України, окрім Молдови

На сьогодні у "червону" потрапили 68 країн

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

Так, з найближчих сусідів України в "червону" зону увійшли: Словаччина (665,8 випадків захворюваності COVID-19 на 100 тис. населення), Росія (226,8), Польща (305,4), Білорусь (290), Румунія (281,9), Угорщина (244).

Молдова (173,1 випадків) входить в "зелену" зону.

У "червону" зону загалом потрапили 68 країн. Серед них - Чехія, Ізраїль, Словенія, Великобританія, Чорногорія, США, Іспанія, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди, Грузія, Швейцарія, Франція, Італія, Данія, Німеччина, Канада, Австрія, Бельгія. Порівняно зі списком минулого тижня, червоних країн побільшало на три.

До "зеленої" зони включені, зокрема, Туреччина, Норвегія, Греція, Японія, Індія та Єгипет.

Нагадаємо, лідери країн ЄС виступили за нові обмеження щодо туристичних поїздок. На відеосаміті лідерів країн ЄС, який відбувся вечері 21 січня, обговорювали ситуацію на внутрішніх і зовнішніх кордонах. За підсумками зустрічі глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але "можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок" та жорсткіші вимоги до тестування.