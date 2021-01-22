Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
ГоловнаСвіт

МОЗ: у "червону" зону по ковіду увійшли усі країни-сусіди України, окрім Молдови

На сьогодні у "червону" потрапили 68 країн

МОЗ: у "червону" зону по ковіду увійшли усі країни-сусіди України, окрім Молдови
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

Так, з найближчих сусідів України в "червону" зону увійшли: Словаччина (665,8 випадків захворюваності COVID-19 на 100 тис. населення), Росія (226,8), Польща (305,4), Білорусь (290), Румунія (281,9), Угорщина (244).

Молдова (173,1 випадків) входить в "зелену" зону.

У "червону" зону загалом потрапили 68 країн. Серед них - Чехія, Ізраїль, Словенія, Великобританія, Чорногорія, США, Іспанія, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди, Грузія, Швейцарія, Франція, Італія, Данія, Німеччина, Канада, Австрія, Бельгія. Порівняно зі списком минулого тижня, червоних країн побільшало на три. 

До "зеленої" зони включені, зокрема, Туреччина, Норвегія, Греція, Японія, Індія та Єгипет.

Нагадаємо, лідери країн ЄС виступили за нові обмеження щодо туристичних поїздок. На відеосаміті лідерів країн ЄС, який відбувся вечері 21 січня, обговорювали ситуацію на внутрішніх і зовнішніх кордонах. За підсумками зустрічі глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але "можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок" та жорсткіші вимоги до тестування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також