"Ми з вами, народ України, в День соборності України і кожен день".

Сполучені Штати Америки привітали Україну з Днем соборності та закликали Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом і територіальними водами.

Про це заявив у відеозвернення в.о. заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, повідомляє пресслужба посольства.

"Українці продовжують демонструвати єдність: своїми невтомними зусиллями зі створення вільної і демократичної України, своєю хороброю реакцією на російську агресію, своїм твердим переконанням в необхідності здійснювати реформи, для того, щоб Україна була багатою", - сказав Пеннінгтон.

"Ми з вами, народ України, в День соборності України і кожен день", - додав він.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності цього року уперше Київ і Сімферополь з'єднає віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.