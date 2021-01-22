Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
ГоловнаСвіт

​США привітали Україну з Днем соборності і закликали Росію поважати її суверенітет

"Ми з вами, народ України, в День соборності України і кожен день".

​США привітали Україну з Днем соборності і закликали Росію поважати її суверенітет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

Сполучені Штати Америки привітали Україну з Днем соборності та закликали Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом і територіальними водами.

Про це заявив у відеозвернення в.о. заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, повідомляє пресслужба посольства.

"Українці продовжують демонструвати єдність: своїми невтомними зусиллями зі створення вільної і демократичної України, своєю хороброю реакцією на російську агресію, своїм твердим переконанням в необхідності здійснювати реформи, для того, щоб Україна була багатою", - сказав Пеннінгтон.

"Ми з вами, народ України, в День соборності України і кожен день", - додав він.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності цього року уперше Київ і Сімферополь з'єднає віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також