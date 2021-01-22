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Посольство України у Франції звернулося до прокуратури через жорстоке побиття українця в Парижі

15-річного студента коледжу побила група з десяти людей. 

Посольство України у Франції звернулося до місцевої прокуратури через побиття українського підлітка у Парижі. 

Українські консули підтримують зв'язок з родичами юнака та взаємодіють з правоохоронними органами, повідомив посол України Вадим Омельченко.

Він оприлюднив повідомлення у Twitter з деталями інциденту. 15-річного хлопця побила група з 10 осіб, після чого пораненого покинули. 

Фото: Вадим Омельченко Twitter

"Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування.Тримаю питання на особистому контролі", - зазначив Омельченко.

Спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі УНІАН зазначив, що українське посольство звернулося до французької прокуратури. 

Представники української громади у Франції повідомили, що на Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі втікли, окрім Юрія. Хлопець перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа. 

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