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Кулеба: Україна хоче вивести партнерство з США на новий рівень

У МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та Сполучених Штатів.

Кулеба: Україна хоче вивести партнерство з США на новий рівень
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що за президентства Джо Байдена стратегічне партнерство України та США вийде на новий рівень.

Про це він написав у своєму Twitter.

 "Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".

7 листопада президент України Володимир Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. А дружба між країнами стає тільки міцнішою. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

20 січня 2021 Зеленський подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ.

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