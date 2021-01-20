Кабмін призначив заступників голови Митної служби

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив трьох заступників голови Державної митної служби.

Про це повідомив в своєму телеграм-каналі представник уряду в Верховній Раді, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

Першим заступником став Іван Бережнюк, який багато років керував Хмельницькою митницею, а до того був директором Державного науково-дослідного інституту митної справи.

Посади заступників дісталися Сергію Звягінцеву і Руслану Черкаському.

Звягінцев раніше працював в Державній службі морського та річкового транспорту, в тому числі очолював її у лютому-жовтні 2020 року.

Черкаський - митник з багаторічним стажем. В останні роки займав керівні посади на Київській митниці.

Нагадаємо, що головою Державної митної служби з листопада є колишній директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.