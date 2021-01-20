Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%

Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця", - зазначив глава уряду.

За його словами, Кабмін виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення "абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами".

Згідно з рішенням уряду, посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 2 679 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

Фото: телеграм Олексія Гончаренка

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня - на 8,4%.

Наприклад, посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів, запевнив міністр.

Нагадаємо, розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня збільшився на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Наступне збільшення "мінімалки" очікується 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.