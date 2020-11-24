Кабмін ще на рік переніс реалізацію постанови про підвищення зарплат вчителів

Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, попри призупинення прийнятого у 2019 році рішення про їх підвищення і економічні труднощі через пандемію.

Кабінет міністрів України ще на рік переніс реалізацію ухваленої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Про цей йдеться в постанові уряду №1149.

"Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822", - йдеться в документі.

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, попри призупинення прийнятого у 2019 році рішення про їх підвищення і економічні труднощі через пандемію.

"Цьогоріч знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%. Уряд схвалив, і парламент у першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч", - написав Шкарлет.

За його словами, в проєкті держбюджету зазначено, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня і з 1 липня. Зокрема, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

"Це збалансований і фінансово забезпечений проект бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, у лютому уряд України додатково направив 2,2 млрд гривень для виплати зарплат вчителям.

У жовтні МОН анонсувало підвищення зарплати вчителям на 30%. Підвищення планується у січні та липні 2021-го.