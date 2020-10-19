МОН анонсувало підвищення зарплати вчителям на 30%

З липня 2021 року посадовий оклад учителів буде майже на 30% більшим, ніж станом на вересень 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні. Такі зміни передбачені в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

Отже, якщо посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року - 4 тис. 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го - до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го - 5 тис. 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року - до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року - 7 тис. 001 грн.

Фото: mon.gov.ua

У міністерстві зазначають, що з урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів - 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна визначити фактичну заробітну плату.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я у бюджеті на 2021 рік заклало підвищення заробітної плати лікарям до 22-23 тис. гривень.