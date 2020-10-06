«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його роботах

Вирішується питання щодо відкриття провадження.

Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його роботах
Фото: Макс Требухов

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) через виявлення  плагіату у його наукових публікаціях.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Нацагентства (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача. Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях", - йдеться у повідомленні суду.

Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом. 

Нагадаємо, Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку  Шкарлета. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра. Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр  Денис Шмигаль заявив, що Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня  Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив йому нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також