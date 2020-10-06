Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його роботах

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) через виявлення плагіату у його наукових публікаціях.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Нацагентства (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача. Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях", - йдеться у повідомленні суду.

Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра. Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив йому нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".