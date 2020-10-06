Окупанти стріляли з підствольного гранатомета біля Зайцевого

Штаб ООС повідомляє про одне порушення режиму тиші з початку доби.

З початку поточної доби, 6 жовтня, на Донбасі, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід", зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Так, неприцільний постріл із підствольного гранатомета ворог здійснив неподалік населеного пункту Зайцеве. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає", - зазначили у штабі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 поданих.

Військовослужбовці та вогнеборці ДСНС локалізували осередок загоряння площею 7 гектарів поблизу Майорська. Триває гасіння пожеж поблизу таких населених пунктів, як Катеринівка, Попасна та Болотене.

У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 49 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби, 5 жовтня, окупанти стріляли з гранатометів біля Новолуганського та Авдіївки.