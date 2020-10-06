Окупанти стріляли з гранатометів біля Новолуганського та Авдіївки

Минулої доби, 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу, 5 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в ранковому зведенні.
Зокрема, поблизу Новолуганського противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета, а неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.
Від початку поточної доби на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.