Окупанти стріляли з гранатометів біля Новолуганського та Авдіївки

Минулої доби, 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 5 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу Новолуганського противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета, а неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.

Від початку поточної доби на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.