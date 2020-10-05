Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
ГоловнаСуспільствоЖиття

Різновиди світлодіодних панелей

На зміну класичним лампочкам розжарювання та економкам прийшли інноваційні рішення, що дозволяють отримати максимум ефективності при мінімальних витратах на освітлення. Світлодіодні прилади практичні, безпечні, економічні, довговічні. Вони представлені в широкому розмаїтті видів і моделей. Для організації якісного і продуктивного освітлення в офісах, адміністративних і комерційних установах все частіше вибирають світлодіодні панелі.

Якою може бути світлодіодна панель, адже варіантів цього типу пристроїв чимало?

Led панелі допомагають створити проекти освітлення з найвищими вимогами до технічних характеристик світла. Завдяки особливостям конструкції світлодіодна панель характеризується здатністю рівномірно розподіляти світловий потік, дає можливість його регулювати, споживає мінімальну кількість електроенергії, не вимагає дотримання спеціальних умов при утилізації. Світлодіодні панелі ергономічні, мають практичну форму, що дозволяє розміщувати їх в будь-якій зоні простору. Такі прилади - єдино вірне рішення при організації освітлення в приміщеннях з низькою стелею.

Різновиди LED панелей

Які можна купити світлодіодні панелі? Моделі відрізняються між собою за кількома критеріями. Один з них - форма світильника.

Led-панелі випускаються в квадратної, прямокутної, круглої інтерпретаціях. Вони можуть різниться між собою і розмірами. Єдиний параметр, який залишається незмінним в більшості випадків - товщина приладу, складова 14 мм.

Класифікують лід панелі і за призначенням. Виділяють моделі рекламні і стельові. Перший різновид - щити, що розміщуються на вулицях і в приміщеннях громадського призначення з метою кращої демонстрації динамічних зображень. Світлодіоди в таких панелях можуть бути як одного кольору, так і різнокольорові.

Дизайн лід-панелей може бути різним. Найчастіше можна побачити пристрої в класичному білому або сірому корпусі, виконані із застосуванням принципів лаконічності і мінімалізму. Ці світильники універсальні і підійдуть для установки в приміщеннях з будь-яким стилем оформлення.

Чому варто звернути увагу на світлодіодні панелі? Вони допоможуть:

  • збільшити площу корисного простору в невеликих приміщеннях;

  • скоротити витрати на електроенергію і покупку витратних матеріалів;

  • забезпечити правильний тип освітлення для роботи;

  • додати інтер'єру гарний завершеного вигляду.

Світлодіодні панелі - нове слово в світі освітлювальних приладів. Впевнені, з кожним роком варіантів цих пристроїв буде ставати все більше. Які можна купити вже сьогодні - дивіться на сайті evrosvet.com.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також