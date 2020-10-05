Різновиди світлодіодних панелей

На зміну класичним лампочкам розжарювання та економкам прийшли інноваційні рішення, що дозволяють отримати максимум ефективності при мінімальних витратах на освітлення. Світлодіодні прилади практичні, безпечні, економічні, довговічні. Вони представлені в широкому розмаїтті видів і моделей. Для організації якісного і продуктивного освітлення в офісах, адміністративних і комерційних установах все частіше вибирають світлодіодні панелі.

Якою може бути світлодіодна панель, адже варіантів цього типу пристроїв чимало?

Led панелі допомагають створити проекти освітлення з найвищими вимогами до технічних характеристик світла. Завдяки особливостям конструкції світлодіодна панель характеризується здатністю рівномірно розподіляти світловий потік, дає можливість його регулювати, споживає мінімальну кількість електроенергії, не вимагає дотримання спеціальних умов при утилізації. Світлодіодні панелі ергономічні, мають практичну форму, що дозволяє розміщувати їх в будь-якій зоні простору. Такі прилади - єдино вірне рішення при організації освітлення в приміщеннях з низькою стелею.

Різновиди LED панелей

Які можна купити світлодіодні панелі? Моделі відрізняються між собою за кількома критеріями. Один з них - форма світильника.

Led-панелі випускаються в квадратної, прямокутної, круглої інтерпретаціях. Вони можуть різниться між собою і розмірами. Єдиний параметр, який залишається незмінним в більшості випадків - товщина приладу, складова 14 мм.

Класифікують лід панелі і за призначенням. Виділяють моделі рекламні і стельові. Перший різновид - щити, що розміщуються на вулицях і в приміщеннях громадського призначення з метою кращої демонстрації динамічних зображень. Світлодіоди в таких панелях можуть бути як одного кольору, так і різнокольорові.

Дизайн лід-панелей може бути різним. Найчастіше можна побачити пристрої в класичному білому або сірому корпусі, виконані із застосуванням принципів лаконічності і мінімалізму. Ці світильники універсальні і підійдуть для установки в приміщеннях з будь-яким стилем оформлення.

Чому варто звернути увагу на світлодіодні панелі? Вони допоможуть:

збільшити площу корисного простору в невеликих приміщеннях;

скоротити витрати на електроенергію і покупку витратних матеріалів;

забезпечити правильний тип освітлення для роботи;

додати інтер'єру гарний завершеного вигляду.

Світлодіодні панелі - нове слово в світі освітлювальних приладів. Впевнені, з кожним роком варіантів цих пристроїв буде ставати все більше. Які можна купити вже сьогодні - дивіться на сайті evrosvet.com.ua.