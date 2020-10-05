Жінка втопила свого важкохворого чотирирічного сина у Північно-Кримському каналі на Херсонщині

На Херсонщині у Скадовському районі у воді біля берега Північно-Кримського каналу знайшли тіло чотирирічного хлопчика. За попередньою версію слідства, злочин скоїла 36-річна мати через важку хворобу дитини.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

До правоохоронців звернувся 41-річний батько, він повідомив, що мешкає у смт Каланчак окремо від колишньої дружини, але щодня бачив жінку із сином у дворі. Коли два дні поспіль не зміг застати їх вдома і на телефонні дзвінки жінка не відповідала, звернувся в поліцію.

Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли жінку в господарському приміщенні. Почувалася вона пригнічено. Хлопчика ніде не було.

"Зі слів жінки, її син від народження страждав на важку хворобу, і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись у його одужанні, жінка разом із сином сіла в рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом із сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега", - розповіли в поліції.

У справі призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2, п.2 ст.115 (умисне вбивство). Санкція статті - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство. Трагедія сталася на базі відпочинку, що належала родині вбитих. Відомо, що сім’я переїхала у село Велика Волосянка кілька років тому зі Львова і купила три земельні ділянки, де збудувала відпочинкову садибу, яку здавала туристам.