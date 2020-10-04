Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до падіння літака Ан-26 з курсантами під Харковом.

"Наголошуємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих "експертів", - сказано на сторінці Командування Повітряних сил у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що такою схемою керуються в авіації Повітряних сил і в усьому світі.

У Командуванні ПС пояснили, що при виконанні польотів "по колу" двох і більше літаків одночасно керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними, який зображено на відео.

"Він дозволяє "не заважати" екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту і при польоті до "третього", а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті", - додали в командуванні Повітряних сил.

На схемі видно, що літаки кружляли над аеродромом, чекаючи посадки. На ній позначено, що першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Згідно з даними візуалізації, цей літак випереджав Ан-26, який незабаром розбився, майже на 20 км. Різниця в часі їхньої посадки мала становити майже 4,5 хв.

У Командуванні ПС запевнили, що максимально сприяють слідству, надали усі матеріали для експертної оцінки.

"Закликаємо усіх членів комісій, що розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, аби в майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії", - сказано в повідомленні.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ назвало брехнею та маніпуляцією заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який розбився.

2 жовтня в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином Дроздова отримав пріоритет посадки, коли вже було відомо про несправність борту Ан-26. Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов у студії заявив, що вказівки керівнику польотів не давав.

Згідно з даними попередніх розшифровок радіопереговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, між доповіддю про готовність до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини.

Цієї миті в повітрі були інший Ан-26 і ще два вертольоти - Мі-2 і Мі-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40. Ректор вузу Олександр Туринський стверджує, що Ан-26Ш, який згодом розбився, в цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки.

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.



ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.