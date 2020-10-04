Як захистити себе при оформленні позики під заставу нерухомості у приватного кредитора?

З кожним роком все менше українців бажають мати справу з банками. Для багатьох оптимальним варіантом давно стало кредитування у приватних осіб. Але там, де є сумлінні кредитори, завжди знайдуться і шахраї. Люди, які стали жертвами їх афер, втрачають не тільки гроші, а і власне житло. Уникнути подібного допоможе ряд заходів, спрямованих на захист від обману.

Найпоширеніша схема обману позичальників

Оформлення позики під будинок або квартиру може допомогти у вирішенні безлічі проблем. Навчання дитини, покупка авто або подорож - все це робить кредит під заставу нерухомості доступним для кожного українця. Але оформити його в банку можуть не всі. Основні причини - погана кредитна історія або відсутність довідки і доходи.

Рішення подібних проблем можна знайти у приватних кредиторів. Проте чи дійсно кожен з них надасть чесний займ? Виявляється, не все так просто. Багато недобросовісних осіб діють по вкрай простій і дуже популярній схемі. Спочатку вони видають обіцяний клієнту кредит під заставу нерухомості. При цьому в договорі вказуються тільки особисті дані кредитора, без його банківських реквізитів.

Після цього приватний кредитор кудись зникає. Він може пропасти на кілька місяців. На дзвінки позичальника людина не відповідає. Однак з часом він з'являється і вимагає від клієнта виплати не тільки відсотків, а й простерміновки.

Як не дати обдурити себе?

Щоб не стати жертвою аферистів, слід бути гранично уважним. В першу чергу, кредитор не повинен вимагати у позичальника будь-яких авансів. Це може свідчити про його наміри обдурити клієнта.

По-друге, під час підписання документів позичальнику слід зробити копії документів кредитора і залишити їх у себе до закінчення терміну дії договору.

По-третє, виплачувати кредит під заставу нерухомості потрібно з вимогою надання клієнту розписку про проведені платежі. Вони допоможуть позичальникові довести свою правоту.

Якщо приватний кредитор ховається, то згідно із законом позичальник має право вносити виплати на депозитний рахунок нотаріуса, який оформив угоду. У цьому випадку останній виступає власником грошей приватного кредитора.

Де взяти чесний кредит?

Компанія «Банкнота» - кредитор, який має великий досвід на Європейському фінансовому ринку. Можливість залучення зарубіжних інвестицій робить його одним з найстабільніших партнерів для кожного українця.

Кредит під заставу нерухомості в компанії «Банкнота» дає відразу кілька важливих переваг:

відсутність змін по кредитній ставці протягом всього терміну дії договору;

максимально швидке прийняття рішення по кредиту;

безкоштовна оцінка заставного майна;

мінімальна ставка - всього 18% річних.

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