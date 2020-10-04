Учасники акції також закликали дипломата не підтримувати режим Лукашенка.

У Києві кілька десятків активістів прийшли до посольства Республіки Білорусь з вимогою відставки посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

Учасники акції також закликали дипломата не підтримувати режим Лукашенка, передає кореспондент LB.ua.

Учасники акції зібралися на Майдані Незалежності. З біло-червоно-білими прапорами вони пройшли від Майдану до будівлі посольства біля станції метро "Університет". Дорогою учасники акції скандували "Живе Білорусь!"

За словами протестувальників, посол Білорусі в Україні Ігор Сокол нібито думає про відставку на знак протесту проти захоплення влади в його країні "президентом" Олександром Лукашенком. Учасники акції закликали Сокола зважитися на цей крок.

Нагадаємо, 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів у Білорусі почалися протести. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська - 10%.

23 вересня, попри масові протести, Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

На початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі. До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.