В Україні обрали найкращого вчителя року

Найкращим вчителем 2020 року в Україні став викладач історії з Тернопільщини Василь Дяків.

Переможця премії Global Teacher Prize Ukraine оголосили під час урочистої церемонії у Києві 3 жовтня, повідомляє кореспондентка LB.ua.

Василь Дяків - викладач всесвітньої історії, громадянської освіти, Історії України та основ здоров'я Заліщицької державної гімназії (місто Заліщики, Тернопільська область).

Переможця обрало експертне журі із майже 3000 учасників. Василь Дяків отримає 250 тисяч гривень, поїздку на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 та один рік безкоштовного навчання від організатора премії ГС "Освіторія".

"Моя бабуся мене вчила нести відповідальність. Вона закладала це в мене. А друге — вона вчилася мене вчитися впродовж життя. І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у 21 столітті, найголовніша навичка — комунікація. Я вчу цьому дітей за допомогою де патів, групової роботи, я хочу записати TED-виступи з учнями. Кожна дитина особистість і має своє бачення, але я їх вчу бути командними гравцями. Пам’ятаймо просту істину НУШ — вчитель повинен бути особистістю, патріотом і новатором. Школа завжди обмежена, тому ми маємо виходити за межі, маємо ставити перед дітьми питання, які вони мають вирішувати. Бо за них цього ніхто не зробить", - зазначив Василь Дяків.

Оголошені також переможці у інших номінаціях. Так, переможцем у номінації "Вибір українців" став Андрій Олійник - вчитель початкових класів у середній загальноосвітній школі № 35 міста Кам’янське (Дніпропетровська область).

У номінації "Видатний вчитель хімії" перемогла Наталія Зима - викладачка хімії у Технологічному багатопрофільному ліцеї із загальноосвітніми класами імені Артема Мазура у м. Хмельницький.

У номінації "Вчитель фізкультури "juniorZ" переможець - Віталій Мушинський. Він викладає у школі с. Судилків Шепетівського району Хмельницької обл.

Номінація "Реалізація мрії" - Тетяна Лугіна, викладачка у Яготинському НВК №3.

Перемогу у номінації "Вибір серцем" здобула Вікторія Щербакова, місто Кролевець Сумської області. Друга премія у цій же номінації - Олег Швед, місто Львів.

Номінація "Вчитель громадянської освіти" - Леся Юрчишин, викладачка Новопечерської школи міста Києва.

У номінація "Учитель-новатор Microsoft" переможцем оголошений Іван Верещака, викладач астрономії, інформатики у селі Чулаківка Херсонської області.

До складу журі цього року увійшли:

Зоя Литвин - громадська діячка та підприємниця, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine.;

Наталія Мосейчук, журналістка, телеведуча;

Роман Тичківський - керівник Української академії лідерства; Наталія Кідалова - викладачка англійської, української мови та літератури у загальньоосвітній школі Мелітополя, переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2019;

Наталія Кідалова - викладачка англійської, української мови та літератури у загальньоосвітній школі Мелітополя, переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2019; Лілія Гриневич - ексочільниця Міносвіти України;

Андрія Зафіраку - вчителька мистецтва з Лондона;

Арсеній Добровольський - учень 10 класу, стартапер.

"Ми починали премію, коли дізналися, що в Україні лише 50% громадян вважають професію вчителя престижною. Цього року, за нашими даними, ця цифра вже виросла до 83%, але лише 9% опитаних хотіли б, аби їхні діти навчалися на вчителя. Я вважаю, чим більше в державі поважають вчителів, тим вища якість освіти. Задача премії - знаходити історії дивовижних вчителів. Ми хочемо, щоб про них знало якомога більше українців", - сказала засновниця премії та голова громадської спілки "Освіторія" Зоя Литвин.

Нагадаємо, національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Її першим лауреатом став вчитель із Чернівців Пауль Пшеничка.

У 2018 році переміг учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук. У 2019 році найкращим вчителем обрали Наталю Кідалову з Мелітополя.

Премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель планети, автор найбільш інноваційної, ефективної і нестандартної методики навчання. Нагорода символізує важливість професії вчителя і необхідність її визнання і винагородження. Переможця обирає спеціальний комітет з видатних учителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених і підприємців.