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Літературна премія "Книга року ВВС-2020" оголосила довгі списки

Фінал конкурсу відбудеться у грудні.

Літературна премія "Книга року ВВС-2020" оголосила довгі списки
Фото: ВВС-Украина

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2020", "Книга року ВВС - Есеїстика-2020" та "Дитяча Книга року ВВС-2020", представленої в партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс. Відбирала їх редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До Довгого списку премії "Книга року ВВС-2020" увійшли 14 видань:

  1. Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  2. Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020
  3. Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020
  4. Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020
  5. Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020
  6. Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
  7. Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020
  8. Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
  9. Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  10. Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
  11. Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  12. Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  13. Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020
  14. Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.

До Довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2020" увійшли 11 видань:

  1. Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020
  2. Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  3. Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020
  4. Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020
  5. Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020
  6. Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
  7. Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  8. Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020
  9. Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020
  10. Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020
  11. Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019.

До Довгого списку премії "Книга року ВВС - Есеїстика-2020" увійшли 10 видань:

  1. Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  2. Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020
  3. Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019
  4. Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020
  5. Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020
  6. Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020
  7. Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
  8. Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020
  9. Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  10. Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020.

До журі премії увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу відбудеться у грудні 2020 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Нагадаємо, "Книгою року-2019" став роман Тамари Горіха Зерня "Доця".

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