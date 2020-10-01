Літературна премія "Книга року ВВС-2020" оголосила довгі списки

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2020", "Книга року ВВС - Есеїстика-2020" та "Дитяча Книга року ВВС-2020", представленої в партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс. Відбирала їх редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До Довгого списку премії "Книга року ВВС-2020" увійшли 14 видань:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020 Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020 Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020 Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020 Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020 Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020 Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019 Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020 Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020 Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.

До Довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2020" увійшли 11 видань:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020 Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020 Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020 Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020 Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020 Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020 Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020 Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020 Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019.

До Довгого списку премії "Книга року ВВС - Есеїстика-2020" увійшли 10 видань:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020 Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019 Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020 Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020 Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020 Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020 Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020 Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020.

До журі премії увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу відбудеться у грудні 2020 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Нагадаємо, "Книгою року-2019" став роман Тамари Горіха Зерня "Доця".