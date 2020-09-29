Фото: Макс Левин

Вчора помер український фотограф Віктор Марущенко.

Йому було 74 роки, його не стало після тривалої хвороби.

Віктор Марущенко – учасник більш як 60 групових та персональних виставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді. Бразилії, Україні. Учасник бієнале у Венеції в 2001 та Сан-Паулу в 2004. Його роботи є в колекціях музеїв, галерей та приватних колекціонерів.

Наприкінці 90-х років працював фотокореспондентом газети "День". З 1999 року очолює Київську організацію фотохудожників України. Заснував власну школу фотографії, яка стала точкою зібрання для українських фотографів.