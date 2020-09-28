Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року

Третя національна премія кінокритиків КІНОКОЛО оголосила номінантів.

Як повідомляє прес-служба, за традицією, переможці будуть оголошені на церемонії нагородження перед відкриттям Київського тижня критики – 22 жовтня.

Номінанти:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Атлантида» – реж. Валентин Васянович, прод. Володимир Яценко

«Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов

«Пофарбоване пташеня» – реж. Вацлав Марул, прод. Ігор Савиченко, Вацлав Марул

«Ціна правди» – реж. Аґнєшка Голланд, прод. Єгор Олесов, Клаудія Смея, Станіслав Дзідзіч, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Бульмастиф» – реж. Анастасія Буковська, прод. Данило Каптюх, Микита Буковський, Анастасія Буковська

«Нетерпимість» – реж. і прод. Станіслав Битюцький

«Схрон» – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрій Мінзянов

«Чачьо» – реж. Віталій Гавура, прод. Євгенія Відіщева

Найкращий документальний фільм

«В.Сильвестров» – реж. Сергій Буковський, прод. Геннадій Кофман

«Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець

«Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна

«Поїзд: Київ-Війна» – реж. Корній Грицюк, прод. Сергій Пудіч

Найкращий анімаційний фільм

«Вигаданий пейзаж» – реж. і прод. Микита Лиськов

«Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва

«Прізвище в кишені» – реж. Степан Коваль, прод. Ганна Полоніченко

«Сурогат» – реж. і прод. Стас Сантімов

Відкриття року

«Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва

«Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець

«Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна

«Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов

Найкращий режисер

Валентин Васянович – «Атлантида»

Ірина Цілик – «Земля блакитна, ніби апельсин»

Наталія Ворожбит – «Погані дороги»

Сергій Буковський – «В.Сильвестров»

Найкращий актор

Андрій Римарук – «Атлантида»

Ахтем Сеітаблаєв – «Ми є. Ми поруч.»

Євген Ламах – «Бульмастиф»

Юрій Кулініч – «Погані дороги»

Найкраща акторка