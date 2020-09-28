Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року

Третя національна премія кінокритиків КІНОКОЛО оголосила номінантів.
Як повідомляє прес-служба, за традицією, переможці будуть оголошені на церемонії нагородження перед відкриттям Київського тижня критики – 22 жовтня.
Номінанти:
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- «Атлантида» – реж. Валентин Васянович, прод. Володимир Яценко
- «Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов
- «Пофарбоване пташеня» – реж. Вацлав Марул, прод. Ігор Савиченко, Вацлав Марул
- «Ціна правди» – реж. Аґнєшка Голланд, прод. Єгор Олесов, Клаудія Смея, Станіслав Дзідзіч, Ангус Ламонт, Андреа Халупа
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- «Бульмастиф» – реж. Анастасія Буковська, прод. Данило Каптюх, Микита Буковський, Анастасія Буковська
- «Нетерпимість» – реж. і прод. Станіслав Битюцький
- «Схрон» – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрій Мінзянов
- «Чачьо» – реж. Віталій Гавура, прод. Євгенія Відіщева
Найкращий документальний фільм
- «В.Сильвестров» – реж. Сергій Буковський, прод. Геннадій Кофман
- «Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець
- «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна
- «Поїзд: Київ-Війна» – реж. Корній Грицюк, прод. Сергій Пудіч
Найкращий анімаційний фільм
- «Вигаданий пейзаж» – реж. і прод. Микита Лиськов
- «Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва
- «Прізвище в кишені» – реж. Степан Коваль, прод. Ганна Полоніченко
- «Сурогат» – реж. і прод. Стас Сантімов
Відкриття року
- «Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва
- «Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець
- «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна
- «Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов
Найкращий режисер
- Валентин Васянович – «Атлантида»
- Ірина Цілик – «Земля блакитна, ніби апельсин»
- Наталія Ворожбит – «Погані дороги»
- Сергій Буковський – «В.Сильвестров»
Найкращий актор
- Андрій Римарук – «Атлантида»
- Ахтем Сеітаблаєв – «Ми є. Ми поруч.»
- Євген Ламах – «Бульмастиф»
- Юрій Кулініч – «Погані дороги»
Найкраща акторка
- Людмила Білека – «Атлантида»
- Марина Кошкіна – «Забуті»
- Оксана Вороніна (посмертно) – «Погані дороги»
- Оксана Черкашина – «Погані дороги»