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Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року

Лідер за кількістю номінацій – "Погані дороги" Наталі Ворожбит.

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року
Фото: Артхаус Трафик

Третя національна премія кінокритиків КІНОКОЛО оголосила номінантів.

Як повідомляє прес-служба, за традицією, переможці будуть оголошені на церемонії нагородження перед відкриттям Київського тижня критики – 22 жовтня.

Номінанти:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

  • «Атлантида» – реж. Валентин Васянович, прод. Володимир Яценко
  • «Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов
  • «Пофарбоване пташеня» – реж. Вацлав Марул, прод. Ігор Савиченко, Вацлав Марул
  • «Ціна правди» – реж. Аґнєшка Голланд, прод. Єгор Олесов, Клаудія Смея, Станіслав Дзідзіч, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • «Бульмастиф» – реж. Анастасія Буковська, прод. Данило Каптюх, Микита Буковський, Анастасія Буковська
  • «Нетерпимість» – реж. і прод. Станіслав Битюцький
  • «Схрон» – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрій Мінзянов
  • «Чачьо» – реж. Віталій Гавура, прод. Євгенія Відіщева

Найкращий документальний фільм

  • «В.Сильвестров» – реж. Сергій Буковський, прод. Геннадій Кофман
  • «Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець
  • «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна
  • «Поїзд: Київ-Війна» – реж. Корній Грицюк, прод. Сергій Пудіч

Найкращий анімаційний фільм

  • «Вигаданий пейзаж» – реж. і прод. Микита Лиськов
  • «Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва
  • «Прізвище в кишені» – реж. Степан Коваль, прод. Ганна Полоніченко
  • «Сурогат» – реж. і прод. Стас Сантімов

Відкриття року

  • «Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин, прод. Олена Голубєва
  • «Зарваниця» – реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Валерія Сочивець
  • «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик, прод. Анна Капустіна
  • «Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит, прод. Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов

Найкращий режисер

  • Валентин Васянович – «Атлантида»
  • Ірина Цілик – «Земля блакитна, ніби апельсин»
  • Наталія Ворожбит – «Погані дороги»
  • Сергій Буковський – «В.Сильвестров»

Найкращий актор

  • Андрій Римарук – «Атлантида»
  • Ахтем Сеітаблаєв – «Ми є. Ми поруч.»
  • Євген Ламах – «Бульмастиф»
  • Юрій Кулініч – «Погані дороги»

Найкраща акторка

  • Людмила Білека – «Атлантида»
  • Марина Кошкіна – «Забуті»
  • Оксана Вороніна (посмертно) – «Погані дороги»
  • Оксана Черкашина – «Погані дороги»
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