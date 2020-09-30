Лабораторія Musica Sacra Ukraina: партесний вимір

Open Opera Ukraineза підтримки Українського культурного фонду продовжує розпочатий минулого року масштабний проєкт дослідження одного із малознаних скарбів української професійної музики доби бароко – партесного співу. 9 жовтня відбудеться онлайн-презентація результатів праці та безпосередньої взаємодії науковців та співаків-виконавців - аудіодиска із записами партесних концертів XVII-XVIII століття.

«Лабораторія партесний вимір» Open Opera Ukraine цілісно досліджує одну із найбільш вагомих, самобутніх та маловивчених частин української музичної історії – багатоголосний (партесний) український спів XVII- XVIII століття. Саме даний період позначив радикальні зміни у музичній царині: до традиційного для церковної практики одноголосного співу додалося багатоголосся. Перетин західних тенденцій та локальна традиція утворили в партесній музиці дивовижний синтез, який дозволяє говорити про феномен українського музичного бароко.

Новостворений реліз включає 13 композицій: десять творів Миколи Дилецького, що прозвучали торік на концерті у соборі Софії Київської, і три розшифрованих 12-голосних концерти невідомих авторів. Анонімні твори будуть презентовані вперше за партитурами, які підготувала на основі рукописів з Київської колекції наукова консультантка проєкту музикознавиця Євгенія Ігнатенко. Також вперше їх виконають співаки Open Opera Ukraine під орудою Наталії Хмілевської. Слухачі матимуть можливість прослідкувати за панорамою розвитку жанру українського партесного концерту – від чотириголосних концертів Миколи Дилецького останньої третини XVII століття до дванадцятиголосних творів невідомих авторів першої половини XVIII століття.

У презентації візьмуть участь музикознавці та виконавці, фахівці у галузі українського бароко. Автори проєкту розкажуть про усі етапи його підготовки, включно із епізодами запису аудіо в Кирилівській церкві, покажуть унікальні джерельні документи. Доєднатися до онлайн-події можна після попередньої реєстрації http://tiny.cc/gsehsz

Втілення розгорнутої програми цьогорічної партесної лабораторії (розшифровка, зведення в партитуру та наукове опрацювання рукописних поголосників, запис і тиражування диску, створення інтернет-сайту для поширення результатів досліджень) стало можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Партнерипроєкту – музей «Кирилівська церква» Національного заповідника «Софія Київська», Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського.

Високе бароко – пишне, масштабне, афектоване, віртуозне, – це не лише про західноєвропейську музику, а й про українське мистецтво композиторів та співаків, котрі на власному ґрунті творили суголосно з найактуальнішими тенденціями та найрозвиненішими техніками композиторського письма того часу.