​Український культурний фонд виграв грант на 2 млн євро від програми "Креативна Європа"

У 2026–2027 роках на цю суму буде оголошено конкурси. 

Виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова.
Фото: УКФ

Український культурний фонд виграв грант від програми "Креативна Європа" на 2 млн євро.

Про це повідомила виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова. 

Вона зазначила, що в 2026–2027 роках на цю суму буде оголошено конкурси для підтримки:

  • ⁠дебютів;
  • кроссекторальної мобільності;
  • нноваційних культурних продуктів;

Також будуть окремо підтримані мистецькі резиденції.

"Усі ці конкурси матимуть міжнародний формат – тобто українські заявники повинні мати партнера з країни ЄС для реалізації проєкту. Попереду - серія вебінарів і детальні роз’яснення, а сьогодні просто хочеться порадіти цій новині й титанічній роботі, яку команда виконала паралельно з основними задачами", - зазначила Образцова.

Україна приєдналася до програми підтримки культурних проектів ЄС "Креативна Європа" у 2019 році.
