Гічкоківський маніяк, Геральт з Рівії, амстердамський гашиш: сім серіалів жовтня

Жовтень — період гучних кінопрем’єр у прокаті, адже після фестивальних мандрів більшість визначних стрічок виходить на кіноекрани саме у другій половині осені. Утім цей місяць обіцяє багато цікавого і любителям стримінгів і багатосерійних історій. Кінокритик Ігор Кромф підготував добірку із семи найцікавіших серіалів цього жовтня.

«Монстр», 3 сезон

Коли: 3 жовтня

Де: Netflix

Одна з популярних нетфліксівських антологій про серійних убивць повертається в жовтні з третім сезоном. Шоуранер Раян Мерфі обрав для екранізації історію популярного в масовій культурі реального маніяка Еда Гейна.

Ед Гейн, також відомий як Плейнфільдський вампір — некрофіл, душитель і викрадач трупів, який вчиняв злочини у 1940–1950-х. Образ Гейна став натхненням для маніяка із «Психо» Альфреда Гічкока й Лектора Ганнібала з «Мовчання ягнят» Джонатана Деммі.

У Плейнфільдського вампіра перевтілився Чарлі Ганнем, а рівень тривожності та кривавості трейлеру натякає, що глядачів очікує найбільш горорний сезон антології.

«Салаги»

Коли: 9 жовтня

Де: Netflix

Кемерон — старшокласник, який втомився терпіти кпини через гомосексуальність. Тож слідом за гетеросексуальним шкільним товаришем Реєм він вступає в ряди Корпусу морської піхоти. Рекрутів очікують суворі випробування дисципліною, армійськими «затягами», фізичними вправами. Усе це під істеричні крики сержанта-інструктора.

Життя Кемерона ускладнене ще й тим, що надворі 1990-й і ставлення до геїв в армії, а тим більше в морській піхоті — гірше не може бути, а викриття загрожує в'язницею.

Серіал обіцяє дивну суміш історії дорослішання, дружби й пошуку себе, а за сюжетом нагадує «Перевал розбитих сердець» — романтизований бойовик з Клінтом Іствудом у головній ролі.

«Останній рубіж»

Коли: 10 жовтня

Де: AppleTV

Федеральний маршал Френк Ремнік вирушає на пошук десятка найнебезпечніших в’язнів. Тих переправляли в літаку, який упав посеред Аляски. І що далі пошуки та розслідування, то дужче впевнюється Ремнік, що аварія не випадкова.

Сюжетно серіал схожий на фільм «Служителі закону» з Томмі Лі Джонсом і Веслі Снайпсом. Однак масштабні сцени катастрофи і багато екшну вказують, що яблучний сервіс має великі плани на шоу. Хоча насиченого детективного трилеру на тлі суворих сніжних пейзажів і так би вистачило, щоб опинитися в топі переглядів.

«Містер Скорсезе»

Коли: 17 жовтня

Де: AppleTV

Документальний серіал, який очікують усі кіномани. Епічна оповідь про культового режисера, який ще за життя став історією. До слова, нині Мартін Скорсезе активно співпрацює з AppleTV: саме для цього сервісу він зняв останній на цей час фільм «Вбивці квіткової повні», також саме цей стримінг фінансує нову стрічку маестро.

Документальну історію про Скорсезе розповідатимуть Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Деніел Дей-Льюїс, Шерон Стоун, Джоді Фостер, Марго Роббі, Кейт Бланшетт; крім акторів й акторок, долучаться колеги по цеху — від Стівена Спілберга до Джорджа Лукаса й Пола Шредера.

«Дорога на цвинтар»

Коли: 29 жовтня

Де: AppleTV

Новий яблучний детектив: Сара (Рут Вілсон) не може полишити пошуки зниклої безвісти сусідки й наймає для цього детективку Зої (Емма Томпсон). Так жінки вплутуються у складну й небезпечну змову, де ті, кого вважали мертвими, виявилися живими.

На п’ятому сезоні «Кульгавих коней» керівники AppleTV зрозуміли, що успіх цього шпигунського детективу багато в чому збудований на ретельно продуманому й реалістично прописаному першоджерелі — серії книг Міка Геррона. Саме тому для створення нової детективної саги вони обрали книги цього британського автора. Тож глядачі, які нудьгують без улюблених невдах-контррозвідників, отримають ще одну захопливу британську детективну історію.

«Відьмак», 4 сезон

Коли: 30 жовтня

Де: Netflix

Головний тригер усіх фанатів всесвіту, створеного Анджеєм Сапковським, не просто повертається на стримінги, а оновлюється. Тепер замість Генрі Кавілла двома мечами орудуватиме Ліам Гемсфорт. Інші деталі нового сезону творці тримають у таємниці. З небагатьох відомих фактів — вампіра Регіса зіграє Лоуренс Фішборн, що вже викликає в кращому разі здивування фанатів всесвіту, а восьмий епізод серіалу буде мюзиклом з Любистком у головній ролі.

Наскільки це чергове оновлення серіалу запалить серця фанатів — ще невідомо, але шоу точно варте уваги всіх, хто сумує за Геральтом з Рівії.

«Амстердамська імперія»

Коли: 30 жовтня

Де: Netflix

Джек живе щасливо як власник закладів легальної торгівлі канабісу. Однак усе круто міняється, коли дружина — нідерландська попзірка — дізнається про його зраду. Тепер Джекові треба пройти через розлучення й урятувати бізнес-імперію, яку в нього хочуть забрати, аби помститися за адюльтер.

Європейський серіал (окрім британських) — не частий гість на українських стримінгах. Тож якщо несила дивитися чергові експерименти над Відьмаком, варто витратити останні дні жовтня на цю ефектну та сповнену екшну суміш кримінальної та сімейної комедії.