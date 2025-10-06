Фото: Зоряна Стельмах

У селі Кобзарівка на Тернопільщині відбувся благодійний фестиваль "Гарт" на честь Героя України, фотокореспондента, добровольця батальйону "Айдар" Віктора Гурняка, який загинув на фронті в жовтні 2014 року.

Захід розпочали із хвилини мовчання, повідомляє Суспільне.

Фестиваль організували батьки Віктора Марія та Петро Гурняки і його друзі. Мета фестивалю ‒ вшанувати памʼять Віктора та всіх загиблих під час російсько-української війни, а також зібрати 200 тисяч гривень для потреб Третього армійського корпусу.

Фото: Зоряна Стельмах Батьки Віктора Марія та Петро Гурняки

Назва фестивалю ‒ "Гарт" ‒ це пластунський псевдонім Віктора.

"Мета наша ‒ розповісти про героїв, які зараз нас захищають і завдяки яким ми можемо жити, мріяти та розбудовувати Україну. І згадати тих, кого вже немає з нами, але хто завжди в наших серцях. Збираємо ми на третій армійський корпус. У них півтора мільйона ‒ загальна сума збору, а ми хочемо зібрати 200 тисяч.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

На цьому фестивалі можна побачити, де продовжує жити Віктор: у книгах, скверах, школах. І взагалі ‒ просто в його житті, яке було квітучим, мрійним, у його прагненні, щоби Україна була завжди вільна, незалежна, сильна, міцна й єдина", ‒ розповіла мати Героя України Марія Гурняк.

Під час фестивалю "Гарт" експонувалася виставка світлин Віктора Гурняка "Від Майдану до війни". Це понад 30 фото, які Віктор зробив під час Революції Гідності та на війні.

Частина світлин ‒ із Луганщини, де фотокореспондент документував бойові дії.

Віктор був активним учасником Революції Гідності, у 2013–2014 роках перебував на Майдані в Києві, а в березні 2014 року як фотокореспондент поїхав до Сімферополя.

Серед експонатів ‒ стіл з особистими речами та нагородами Віктора: зокрема, його пластунська форма, посвідчення фотокореспондента та нагороди, серед яких посмертна ‒ Золота Зірка і грамота про присвоєння звання Героя України, а також особисті фото і книга про Віктора Гурняка.

На локації також облаштували стіл пам’яті, де кожен охочий міг запалити свічку на знак шани полеглим воїнам і написати їхні імена.

На заході за донат можна було придбати стрічку, яку відвідувачі зав’язують на маскувальну сітку. Це ‒ частина вшанування пам’яті Віктора, адже він був волонтером. Згодом маскувальну сітку передадуть на фронт.

Хто бажає доєднатися до збору для Третього Армійського Корпусу на fpv-дрони, медичне обладнання, що рятує життя, засоби для застосування наземних роботизованих комплексів, все те, що зробить їх ще сильнішими і ефективнішими.

https://send.monobank.ua/jar/511WkdMSUb?fbclid=PAZnRzaANQjUJleHRuA2FlbQIxMQABpxSNDIGpolKERkhfxCKZDE4GTaXEofuorP4Xed5rxukIoHUtXciJysmbiseD_aem_kTV_WNn8ueKb9EdNmn8kJA

