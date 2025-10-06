У селі Кобзарівка на Тернопільщині відбувся благодійний фестиваль "Гарт" на честь Героя України, фотокореспондента, добровольця батальйону "Айдар" Віктора Гурняка, який загинув на фронті в жовтні 2014 року.
Захід розпочали із хвилини мовчання, повідомляє Суспільне.
Фестиваль організували батьки Віктора Марія та Петро Гурняки і його друзі. Мета фестивалю ‒ вшанувати памʼять Віктора та всіх загиблих під час російсько-української війни, а також зібрати 200 тисяч гривень для потреб Третього армійського корпусу.
Назва фестивалю ‒ "Гарт" ‒ це пластунський псевдонім Віктора.
"Мета наша ‒ розповісти про героїв, які зараз нас захищають і завдяки яким ми можемо жити, мріяти та розбудовувати Україну. І згадати тих, кого вже немає з нами, але хто завжди в наших серцях. Збираємо ми на третій армійський корпус. У них півтора мільйона ‒ загальна сума збору, а ми хочемо зібрати 200 тисяч.
На цьому фестивалі можна побачити, де продовжує жити Віктор: у книгах, скверах, школах. І взагалі ‒ просто в його житті, яке було квітучим, мрійним, у його прагненні, щоби Україна була завжди вільна, незалежна, сильна, міцна й єдина", ‒ розповіла мати Героя України Марія Гурняк.
Під час фестивалю "Гарт" експонувалася виставка світлин Віктора Гурняка "Від Майдану до війни". Це понад 30 фото, які Віктор зробив під час Революції Гідності та на війні.
Частина світлин ‒ із Луганщини, де фотокореспондент документував бойові дії.
Віктор був активним учасником Революції Гідності, у 2013–2014 роках перебував на Майдані в Києві, а в березні 2014 року як фотокореспондент поїхав до Сімферополя.
Серед експонатів ‒ стіл з особистими речами та нагородами Віктора: зокрема, його пластунська форма, посвідчення фотокореспондента та нагороди, серед яких посмертна ‒ Золота Зірка і грамота про присвоєння звання Героя України, а також особисті фото і книга про Віктора Гурняка.
На локації також облаштували стіл пам’яті, де кожен охочий міг запалити свічку на знак шани полеглим воїнам і написати їхні імена.
На заході за донат можна було придбати стрічку, яку відвідувачі зав’язують на маскувальну сітку. Це ‒ частина вшанування пам’яті Віктора, адже він був волонтером. Згодом маскувальну сітку передадуть на фронт.
Хто бажає доєднатися до збору для Третього Армійського Корпусу на fpv-дрони, медичне обладнання, що рятує життя, засоби для застосування наземних роботизованих комплексів, все те, що зробить їх ще сильнішими і ефективнішими.
https://send.monobank.ua/jar/511WkdMSUb?fbclid=PAZnRzaANQjUJleHRuA2FlbQIxMQABpxSNDIGpolKERkhfxCKZDE4GTaXEofuorP4Xed5rxukIoHUtXciJysmbiseD_aem_kTV_WNn8ueKb9EdNmn8kJA
Більше про Віктора
- Знявся у кліпі гурту «Тартак» «Не кажучи нікому» (2007 рік), де зіграв роль повстанця, який загинув, захищаючи рідну землю, у документальному фільмі Тараса Химича «Золотий вересень» — Хроніка Галичини 1939-1941 років», де теж виконав роль повстанця. Був режисером кліпу на пісню Сашка Положинського «Мій лицарський хрест».
- Разом із дружиною Іриною виховували доньку Юстину, проживали у Львові.
- У липні 2014 року став співзасновником військово-патріотичної організації «Український легіон». Як волонтер Віктор Гурняк збирав кошти і закуповував необхідні речі, допомагав із транспортуванням і самостійно доправляв вантажі, забезпечуючи необхідним спорядженням бійців «Айдару» та інших батальйонів у зоні АТО.
- Влітку 2014 року пішов добровольцем до батальйону «Айдар», з вересня брав участь у антитерористичній операції на сході України.
- 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу, коли вивозив на машині поранених з поля бою поблизу села Сміле Луганської області. Віктору Гурняку посмертно присвоїли звання Героя України у 2021 році.
- 22 жовтня 2014 року похований на полі Почесних поховань Личаківського кладовища міста Львів.