В Українському домі пройде виставка, присвячена італійському бруталізму

6–16 листопада в Українському Домі відбудеться виставка «Бруталізм. Італія». Про це повідомила пресслужба інституції.

На 5-му поверсі Українського Дому експонуватимуть 146 світлин, зроблених фотографами Роберто Конте та Стефано Переґо для книги «Brutalist Italy. Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea». Ці фотографії показують понад 100 італійських бруталістських споруд. В організації виставкового проєкту взяли участь Італійський Інститут культури в Києві та Посольство Італії в Україні.

Фотографи Роберто Конте та Стефано Переґо подолали більш як 20 000 кілометрів за пʼять років — перетнули всі регіони апеннінського півострова, щоб задокументувати різноманіття будівель у стилі італійського бруталізму, зведених переважно між 1960-ми та 1980-ми роками, від Будинку портової адміністрації в Неаполі до цвинтаря в місті Єзі, від святилища Монте-Гріза в Трієсті до генуезьких «Пральних машин».

Фото: Роберто Конте, Стефано Переґо Церква Ісуса Спасителя, Турин

Про бруталізм:

архітектурний стиль, що набув поширення у другій половині ХХ століття;

для бруталізму властиве використання необробленого бетону (béton brut), чітко окреслені структурні елементи, грубі та прості геометричні форми;

споруди бруталізму в Києві: Інститут науково-технічної інформації (“Літюча тарілка”, 1977), крематорій на Байковому цвинтарі (1980), Український дім (1982), готель “Салют” (1985), бібліотека Вернадського (1989).