Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаКультура

В Українському домі пройде виставка, присвячена італійському бруталізму

Покажуть фотографії з архітектурного видання «Brutalist Italy».

В Українському домі пройде виставка, присвячена італійському бруталізму
Фото: Український дім

6–16 листопада в Українському Домі відбудеться виставка «Бруталізм. Італія». Про це повідомила пресслужба інституції.

На 5-му поверсі Українського Дому експонуватимуть 146 світлин, зроблених фотографами Роберто Конте та Стефано Переґо для книги «Brutalist Italy. Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea». Ці фотографії показують понад 100 італійських бруталістських споруд. В організації виставкового проєкту взяли участь Італійський Інститут культури в Києві та Посольство Італії в Україні.

Фотографи Роберто Конте та Стефано Переґо подолали більш як 20 000 кілометрів за пʼять років — перетнули всі регіони апеннінського півострова, щоб задокументувати різноманіття будівель у стилі італійського бруталізму, зведених переважно між 1960-ми та 1980-ми роками, від Будинку портової адміністрації в Неаполі до цвинтаря в місті Єзі, від святилища Монте-Гріза в Трієсті до генуезьких «Пральних машин». 

Церква Ісуса Спасителя, Турин
Фото: Роберто Конте, Стефано Переґо
Церква Ісуса Спасителя, Турин

Про бруталізм:

  • архітектурний стиль, що набув поширення у другій половині ХХ століття;

  • для бруталізму властиве використання необробленого бетону (béton brut), чітко окреслені структурні елементи, грубі та прості геометричні форми;

  • споруди бруталізму в Києві: Інститут науково-технічної інформації (“Літюча тарілка”, 1977), крематорій на Байковому цвинтарі (1980), Український дім (1982), готель “Салют” (1985), бібліотека Вернадського (1989).

готель &quot;Салют&quot;
Фото: Макс Требухов
готель "Салют"
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies