Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Поліція заарештувала ще п'ятьох підозрюваних у причетності до пограбування Лувру

Одного з них ідентифікували за слідами ДНК, залишеними на місці злочину.

Фото: EPA/UPG

Поліція заарештувала ще п'ятьох підозрюваних у причетності до крадіжки коштовностей вартістю 102 мільйони доларів з галереї Аполлона музею Лувр у Парижі.

Про це пише Reuters з посиланням на прокуратуру французької столиці.

Як повідомила паризька прокурорка Лор Беккуо, одного з них ідентифікували за слідами ДНК, залишеними на місці злочину. Чоловіка заарештували під час скоординованих рейдів у різних частинах столиці в середу ввечері.

Беккуо повідомила, що двоє інших чоловіків, затриманих минулими вихідними, “частково визнали” свою причетність до пограбування. Один з них намагався вилетіти з Франції. Після цих зізнань поліція вирішила прискорити наступні арешти.

Фото: EPA/UPG
За словами прокурорки, коштовності ще не знайшли, але вона сподівається, що заарештовані зможуть надати більше інформації про перебіг подій.

Пограбування скоїли чотири особи, але Беккуо заявила, що не виключає можливої участі у злочині більшої кількості осіб, зокрема того, хто замовив крадіжку і організував її.

  • Пограбування сталося 19 жовтня близько 09:30, коли у музеї перебували тисячі туристів. Як повідомили у французькому МВС, операція тривала всього сім хвилин. Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті.
  • Після пограбування Лувру коштовна корона імператриці Євгенії, інкрустована діамантами і смарагдами, опинилася під стіною музею – злодії випадково її впустили, коштовність була пошкоджена.
