Поліція заарештувала ще п'ятьох підозрюваних у причетності до пограбування Лувру

Одного з них ідентифікували за слідами ДНК, залишеними на місці злочину.

Поліція заарештувала ще п'ятьох підозрюваних у причетності до крадіжки коштовностей вартістю 102 мільйони доларів з галереї Аполлона музею Лувр у Парижі.

Про це пише Reuters з посиланням на прокуратуру французької столиці.

Як повідомила паризька прокурорка Лор Беккуо, одного з них ідентифікували за слідами ДНК, залишеними на місці злочину. Чоловіка заарештували під час скоординованих рейдів у різних частинах столиці в середу ввечері.

Беккуо повідомила, що двоє інших чоловіків, затриманих минулими вихідними, “частково визнали” свою причетність до пограбування. Один з них намагався вилетіти з Франції. Після цих зізнань поліція вирішила прискорити наступні арешти.

Фото: EPA/UPG Паризька прокурорка Лор Беккуо

За словами прокурорки, коштовності ще не знайшли, але вона сподівається, що заарештовані зможуть надати більше інформації про перебіг подій.

Пограбування скоїли чотири особи, але Беккуо заявила, що не виключає можливої участі у злочині більшої кількості осіб, зокрема того, хто замовив крадіжку і організував її.