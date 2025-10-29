Музей Ханенків став лауреатом головної міжнародної нагороди The Best in Heritage — Project of Influence 2025

Музей Ханенків отримав головну відзнаку The Best in Heritage — Project of Influence 2025, яку вручили під час 24-ї щорічної конференції у Барселоні. Цьогоріч захід зібрав понад 150 фахівців та 40 лауреатів престижних міжнародних премій у сфері культурної спадщини.
Нагороду від імені всієї команди отримала директорка музею Юлія Ваганова. Щороку у світі обирають лише два проєкти, які відзначають у межах програм Project of Influence та IMAGINES.
Музей Ханенків було номіновано до участі як переможця CIMAM Outstanding Museum Practice Award 2024. Журі відзначило, що цей проєкт, народжений із «чистої стійкості тих, хто зіштовхнувся з реальністю війни», перетворив порожнечу музейних залів на простір спільноти, творчості та солідарності, ставши символом стійкості й натхнення для майбутнього.
Командавідзначила, щр для музею ця нагорода стала визнанням сили культури та довіри до українських інституцій у світі, які навіть у часи війни залишаються осередками життя, сенсу та надії.