Музей Ханенків став лауреатом головної міжнародної нагороди The Best in Heritage — Project of Influence 2025

Музей Ханенків отримав головну відзнаку The Best in Heritage — Project of Influence 2025, яку вручили під час 24-ї щорічної конференції у Барселоні. Цьогоріч захід зібрав понад 150 фахівців та 40 лауреатів престижних міжнародних премій у сфері культурної спадщини.

Нагороду від імені всієї команди отримала директорка музею Юлія Ваганова. Щороку у світі обирають лише два проєкти, які відзначають у межах програм Project of Influence та IMAGINES.

Фото: зі сторінки музею у фейсбуці

Музей Ханенків було номіновано до участі як переможця CIMAM Outstanding Museum Practice Award 2024. Журі відзначило, що цей проєкт, народжений із «чистої стійкості тих, хто зіштовхнувся з реальністю війни», перетворив порожнечу музейних залів на простір спільноти, творчості та солідарності, ставши символом стійкості й натхнення для майбутнього.

Командавідзначила, щр для музею ця нагорода стала визнанням сили культури та довіри до українських інституцій у світі, які навіть у часи війни залишаються осередками життя, сенсу та надії.